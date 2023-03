Réforme des retraites : ce sont des "personnes extérieures" qui ont déclenché les débordements lors de la manifestation à Paris, selon le secrétaire régional de la CGT Ile-de-France

Vincent Gautheron, secrétaire régional de la CGT Ile-de-France, revient sur franceinfo sur la manifestation de samedi contre la réforme des retraites à Paris, émaillée de débordements, notamment Place d'Italie, théâtre de heurts avec la police et de dizaines d'arrestations

"Il y a eu des débordements, mais par des personnes extérieures", a dénoncé samedi 18 mars soir sur franceinfo Vincent Gautheron, secrétaire régional de la CGT Ile-de-France, après la manifestation contre la réforme des retraites émaillée de nombreux débordements au départ de la place d'Italie, dans le 13e arrondissement de la capitale.

Ce samedi à 22h30, 81 personnes avaient été interpellées en marge de cette manifestation, qui a rapidement dégénéré à cause de "perturbateurs", selon la police. "C'est l'arrivée d'éléments extérieurs qui a entrainé ces débordements", a confirmé le syndicaliste, à l'initiative de cette manifestation.

"La meilleure mesure de sécurité pour éviter ces débordements, c'est le retrait pure et simple du projet de loi", a ajouté Vincent Gautheron, qui pointe un gouvernement "qui ne cesse d'exacerber les colères et les tensions depuis plus de deux mois". "Jusqu'à présent, les manifestations organisées à l'appel de l'intersyndicale se déroulent paisiblement", a rappelé le secretaire régional de la CGT.