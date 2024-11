Réforme des retraites : le RN va voter la proposition d'abrogation de "cette réforme injuste et coûteuse", indique Sébastien Chenu

Le RN va voter la proposition d'abrogation de "cette réforme [des retraites] injuste et coûteuse", proposée dans la niche parlementaire de LFI jeudi 28 novembre, indique Sébastien Chenu, député RN et vice-président du parti, sur France Bleu Nord.

L'élu du Nord précise que "c'est la proposition d'abrogation des retraites que nous avions nous-mêmes présentée et que la gauche n'a pas voulu voter". Il affirme que le débat "a été amputé". "On n'a jamais pu à l'Assemblée nationale, en réalité, voter à un seul moment sur cette réforme des retraites. Donc là, c'est la première fois que l'Assemblée nationale va pouvoir se prononcer", décrit-il.

"L'opinion publique y est tout à fait hostile"



Selon lui, "l'opinion publique y est tout à fait hostile". Mais surtout pour le RN, "cette réforme est effectivement injuste, mais elle devient même coûteuse". Sébastien Chenu calcule que cette réforme "devait avoir comme effet d'aboutir à une baisse du coût global des dépenses de retraite, et finalement, il y a une hausse des dépenses de retraite parce qu'il n'y a pas d'équilibre, parce que il y a des effets coûteux à travailler plus tard, donc plus de dépenses sociales, plus de dépenses d'assurance chômage, donc injuste et inefficace".

Il se pose néanmoins la question si le RN "à la fin, va pouvoir tout simplement le voter ?". Il dénonce "l'obstruction des députés LR et macronistes qui ont produit des milliers d'amendements pour empêcher effectivement la discussion et le vote surtout sur cette réforme des retraites".