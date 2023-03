Réforme des retraites : "Le mieux c’est que cette loi ne soit jamais votée définitivement", affirme Olivier Faure

L’émission "Dimanche en politique" du 12 mars reçoit Olivier Faure, premier secrétaire du PS qui s’exprime sur la réforme des retraites et le récent vote qui a été effectué au Sénat.

C’est une nouvelle étape dans la réforme des retraites. Les sénateurs, en majorité de droite, ont voté pour la réforme voulue par le gouvernement. Un vote qui n’étonne pas Olivier Faure, premier secrétaire du PS, opposé à cette réforme. Le départ à la retraite à l’âge de 64 ans était souhaité depuis des années par le Sénat. Mais la loi n’a pas été votée à l’Assemblée nationale. "Avec le recul, le mieux c’est que cette loi ne soit jamais votée définitivement", pense Olivier Faure. En effet, le député juge la mesure insensée car les Français ne sont plus, en majorité, en activité à cet âge-là.



Un référendum

Olivier Faure souhaite, lui, un référendum en ce qui concerne l’âge de départ à 64 ans. "Le gouvernement reste sourd à son propre peuple. [...] La meilleure façon de conjurer cette fracture, c’est le référendum", affirme-t-il. Cependant, certains manifestants appellent à bloquer le pays afin de se faire entendre. Un blocage qui fait peur à Olivier Faure ? "Rien ne me fait peur si ça sert une cause qui est une cause juste", répond-il. Mais il confie tout de même craindre avec le temps des actions violentes, et "ça je m’y refuse", soutient le député.