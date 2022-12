Réforme des retraites : le gouvernement est « en train d’essayer de faire un impôt sur les travailleurs », affirme Laurent Berger (CFDT)

Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, est l’invité des "4 Vérités" de France 2, lundi 5 décembre.

Le gouvernement a dévoilé ses premières pistes pour la réforme des retraites. "Le gouvernement s’amuse à faire peur aux travailleurs. On le voit dans l’interview du président de la République hier, il dit qu’il n’y a qu’un moyen pour financer tout un tas de politiques qu’il énonce, c’est de travailler plus [pour] tout le monde. Ce qu’ils sont en train d’essayer de faire, c’est un impôt sur les travailleurs", explique Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, invité des "4 Vérités" de France 2, lundi 5 décembre. "L’équilibre du régime des retraites n’est pas en danger aujourd’hui comme il l’était en 2010 et 2014", ajoute-t-il.

"On ne va pas tomber dans le piège de demander aux travailleurs de se mobiliser d’ici la fin de l’année"

Le gouvernement envisage un report de l’âge légal de départ en retraite à 65 ans. "Il n’y a pas de négociation [possible]. Cette semaine on va leur présenter une proposition alternative. Si vous allez vraiment sur une incitation sur l’emploi des seniors, le déficit qui est aujourd’hui contenu dans le rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR) vous le comblez", assure le secrétaire général de la CFDT.

La CFDT évoque une mobilisation possible à partir de janvier sur la réforme des retraites. Certains redoutent des grèves pour Noël, à la SNCF notamment. "Le texte arrivera début janvier sur la table. On ne va pas tomber dans le piège de demander aux travailleurs de se mobiliser d’ici la fin de l’année", estime Laurent Berger.