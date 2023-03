DIRECT. Réforme des retraites : les poubelles débordent à Paris, la métropole de Nantes recommande de ne pas les sortir

Bonjour @Kri, le cyclone Freddy a fait au moins 15 nouveaux morts au Malawi et au Mozambique, selon des bilans encore partiels. En passe d'être classé le cyclone le plus long jamais enregistré par les météorologues, Freddy avait déjà touché Madagascar et le Mozambique fin février. Le nombre total de victimes dans la zone est désormais de 42 morts.