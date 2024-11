Réforme des retraites : la stratégie de l'exécutif face à la menace de l'abrogation voulue par LFI et soutenue par le RN

Alors que le gouvernement de Michel Barnier est menacé de censure, un autre dossier embêtant pour l'exécutif s'invite à l'Assemblée nationale jeudi 28 novembre. Il s'agit de l'abrogation de la réforme des retraites, défendue dans sa niche parlementaire par La France insoumise et soutenue par le Rassemblement national. Mathématiquement, l'abrogation de la retraite à 64 ans a donc toutes les chances de passer, mais les macronistes et la droite vont tout faire pour l'éviter.

"Il faut sauver la réforme des retraites" : tel est l'objectif de la coalition qui soutient Michel Barnier. Pour y parvenir, il n'y a qu'une seule solution : faire durer les débats jusqu'à minuit afin que le vote n'ait jamais lieu... car minuit est l'heure fatidique après laquelle, les insoumis n'auront plus la main sur l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

"L'arroseur arrosé"

Donc place à l'obstruction, sur les 978 amendements à examiner, la quasi totalité provient des pro-retraite à 64 ans. Des macronistes proposent ainsi d'accoler le mot "irresponsable" au terme "abrogation", le MoDem veut rajouter que l'abrogation "mènera le systèmes de retraites à son effondrement".

Autant de tentatives pour tenir jusqu'à minuit et exaspérer les insoumis, pour qui la manœuvre est bien visible. "On fait comme eux pendant les débats retraites en 2023", se défend un député LR, c'est "l'arroseur arrosé" résume-t- on chez Horizons et une macroniste d'ajouter "c'est tellement plus marrant que la responsabilité... et plus facile !"