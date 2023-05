Réforme des retraites : la Nupes prête à "une guérilla de tous les instants" alors que les députés font leur rentrée à l'Assemblée

Après deux semaines de vacances parlementaires, c'est la rentrée pour les députés, mardi. Notamment pour ceux de la Nupes qui veulent continuer la lutte contre la réforme des retraites.

La Nupes remonte sur le ring. Les députés de l'union de gauche reprennent mardi 2 mai la route de l'Assemblée nationale après deux semaines de vacances parlementaires. Au lendemain d'un 1er-Mai mobilisateur contre la réforme des retraites déjà promulguée, la gauche veut maintenir la pression et empêcher le gouvernement de tourner la page.

Les partis de gauche veulent remettre une pièce dans la machine, comme l'affirme la cheffe de file de La France insoumise Mathilde Panot. "La lutte continue plus que jamais, martelle-t-elle. Nous nous battrons dans la rue et à l'Assemblée et nous ne laisserons pas le gouvernement tourner la page. Je vous le dis : cette réforme des retraites va empoisonner le quiquennat d'Emmanuel Macron." De son côté, la députée écologiste Sandrine Rousseau annonce son objectif : acculer l'exécutif. "Il va y avoir une guérilla de tous les instants, estime-t-elle. On va l'entamer dès la rentrée, dès le jour où on remet le pied à l'hémicycle."

"Tant que la réforme ne sera pas retirée, je pense que toutes nos niches parlementaires seront consacrées à cette réforme des retraites." Sandrine Rousseau, députée écologiste franceinfo



La Nupes aura une première tribune cet après-midi avec les questions au gouvernement, puis demain lors d'un débat autour de "la répression du mouvement social contre la réforme des retraites". Une façon de se mettre en jambe avant le mois prochain et l'examen du texte du groupe Liot qui vise à abroger la réforme. Une échéance que vise déjà la patronne des écologistes Marine Tondelier qui rappelle : "Un rendez-vous est donné le 8 juin à l'Assemblée pour qu'enfin, les députés, un par un puissent voter en conscience sur cette réforme de mesure d'âge."

Mais la Nupes est aussi confrontée à un autre défi, interne cette fois : comment éviter, en pleine reprise du bras de fer, de nouvelles divisions stratégiques comme pendant l'examen de la réforme.