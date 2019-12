Réforme des retraites : la moitié des enseignants du primaire seront en grève mardi 17 décembre

Le syndicat enseignant SNUipp-FSU annonce 50% de grévistes pour la journée du mardi 17 décembre.

La moitié des enseignants et enseignantes du primaire seront en grève mardi 17 décembre, annonce le SNUipp-FSU dans un communiqué paru lundi 16 décembre. Avec 50% de grévistes annoncé, il s'agit d'une "mobilisation inédite dans le premier degré", souligne le syndicat.

"Abandon de la réforme"

Selon le SNUipp-FSU, cela "montre la détermination des personnels et leur exigence d'abandon de la réforme des retraites". Le syndicat estime que le gouvernement propose de "travailler plus pour perdre moins, et en créant de nouvelles inégalités". "Les annonces gouvernementales de la semaine dernière ont confirmé la logique de cette réforme et l'ont même aggravée avec l'instauration d'un âge d'équilibre", dénonce le SNUipp-FSU.

Le syndicat entend "poursuivre et amplifier la mobilisation afin d’obtenir l’abandon du projet de réforme des retraites ainsi que des réponses à toutes les colères enseignantes."