Réforme des retraites : la mobilisation à Vire, dans le Calvados, s'est déroulée "dans le calme" d'après la préfecture

Plus de 3000 personnes ont manifesté "dans le calme" samedi dans les rues de Vire, dans le Calvados, contre la réforme des retraites. Cette ville normande a été choisie pour ce rassemblement car il s'agit de la circonscription dans laquelle la Première ministre a été élue députée.

La mobilisation organisée, samedi 1er avril, contre la réforme des retraites à Vire, dans le Calvados, a réuni 3 100 personnes, a appris franceinfo via un communiqué de la préfecture. La CGT parle de son côté de 6 000 manifestants. Si l'intersyndicale a choisi de manifester dans cette ville normande, c'est parce qu'elle est le fief d'Elisabeth Borne, la Première ministre, élue députée dans cette circonscription lors des dernières législatives.

La préfecture affirme également que la "manifestation s'est déroulée dans le calme" et qu'elle a "suivi l'itinéraire prévu et concerté avec l'intersyndicale". "Aucune dégradation n'a été constatée", d'après la préfecture. Toujours selon la même source, des contrôles ont été effectués et ont permis "la saisie de plusieurs objets pouvant servir d'armes par destination (marteaux, battes de baseball, pavés...)" donnant lieu à "quatre procédures judiciaires".

Enfin, le communiqué précise qu'à la fin de la mobilisation, "un groupe minoritaire d'individus, dont la plupart avaient le visage dissimulé, s'est dirigé vers la mairie en tentant de forcer le dispositif mis en place par les forces de l'ordre". Des tensions également rapportées par France Bleu Normandie qui écrivait sur Twitter : "Fin de manifestation tendue, mais toujours sous contrôle à côté de la mairie de Vire".

La préfecture ajoute qu'"après avoir effectué les sommations d’usage, les gendarmes mobiles ont dû faire usage d’un seul moyen lacrymogène afin de disperser les individus cherchant le contact."