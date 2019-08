Réforme des retraites : "Il y aura une consultation citoyenne", confirme la ministre de la Santé, Agnès Buzyn

La forme que prendra cette consultation n'a pas encore été précisée.

"C'est prévu." Interrogée sur BFMTV sur la réforme des retraites, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a confirmé mercredi 21 août l'organisation d'une "consultation citoyenne" à ce sujet. "L'organisation n'est pas encore calée", a-t-elle indiqué, précisant que les détails devraient être connus "probablement dans une semaine".

La ministre de la Santé annonce qu'il y aura "une consultation citoyenne" pour la réforme des retraites #BourdinDirect pic.twitter.com/cP5mbiVL0s — BFMTV (@BFMTV) 21 août 2019

Avant cette consultation, le Premier ministre recevra les partenaires sociaux. "Edouard Philippe recevra tous les syndicats les 5 et 6 septembre, avec Jean-Paul Delevoye [haut-commissaire à la réforme des retraites]" et Agnès Buzyn, afin de discuter "sur la base des recommandations" faites par le haut-commissaire.

La forme de la concertation "évidente" avec les citoyens n'est pas encore fixée. Le protocole sera "probablement moins lourd que le grand débat", rapporte la ministre, et pourrait se faire "dans les mairies, via des associations, via les syndicats".