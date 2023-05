Réforme des retraites : Éric Ciotti est "persuadé que" la proposition de loi du groupe Liot "n'ira pas au bout du processus législatif"

Cette proposition de loi pour repasser l'âge légal du départ à la retraite à 62 ans sera examinée le 8 juin. "J'ai soutenu" la réforme des retraites, "je l'assume", insiste le président des Républicains, mardi sur France Inter.

Le président du parti Les Républicains Éric Ciotti se dit mardi 9 mai sur France Inter "persuadé" que la proposition de loi déposée par le groupe indépendant Liot pour abroger la réforme des retraites, examinée le 8 juin à l'Assemblée nationale, "n'ira pas au bout du processus législatif".

Alors que 19 députés LR ont voté la motion de censure du groupe Liot le 20 mars, Éric Ciotti reconnaît que ces mêmes députés peuvent être amenés à voter la proposition de loi pour abroger la réforme "en cohérence par rapport aux positions déjà adoptées". "Il y a des positions individuelles, elles ont été exprimées par le passé, il est assez normal à ce qu'elles soient conformes à ce que certains ont fait", explique le président du parti Les Républicains. Il n'envisage pas pour l'heure de sanction, car dans son parti "la liberté prime, on n'est pas une caserne".

De son côté, le député LR des Alpes-Maritimes souhaite au contraire qu'il "y ait une réforme des retraites". Il juge le texte "nécessaire, voire indispensable face à la gravité de la situation de notre pays, face à l'évolution démographique". "J'ai soutenu cette réforme, je l'assume", insiste-t-il.

Giorgia Meloni "conduit une politique responsable"

Interrogé sur la politique migratoire de l'Italie, Eric Ciotti estime que la Première ministre Giorgia Meloni "conduit une politique qui me paraît responsable", et soutient qu'elle prend la défense de l'Italie, alors que de fortes tensions sont apparues entre la France et l'Italie au sujet des migrants. Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin a notamment critiqué Giorgia Meloni "incapable" de régler, selon lui "les problèmes migratoires" dans son pays, évoquant l'afflux de migrants qui tentent de traverser les Alpes pour entrer en France.

Le député LR des Alpes-Maritimes estime que la Première ministre italienne "a raison" quand elle met en garde la France contre toute utilisation de l'Italie dans des problèmes de politique intérieure. "Ce débat, cette instrumentalisation, c'est un alibi, un faux-semblant pour détourner l'attention", insiste Éric Ciotti. Il accuse notamment le gouvernement d'aller "chercher des boucs émissaires ailleurs", plutôt que de s'intéresser au fond du problème.

Il faut se concentrer, selon lui, sur "la protection des frontières externes de l'Europe". Éric Ciotti pointe du doigt par exemple les attitudes "de la Tunisie et de l'Algérie, le chaos libyen qui installent aux portes de l'Europe une situation insoutenable". "C'est là où il faut réagir, et pas attaquer nos partenaires européens qui assurent le rôle de garde-frontière", affirme le député LR des Alpes-Maritimes.

"Savoir qui on veut accueillir et qui on ne veut pas accueillir, c'est aux Français de le décider et pas à des textes qui ont une légitimité pas installée." Éric Ciotti, président LR sur France Inter

Éric Ciotti critique la politique migratoire de l'exécutif français : "Jamais nous n'avons accueilli autant d'étrangers dans notre pays", lance le président du parti Les Républicains, évoquant "480 000 titres de séjour légaux, sans compter ceux qui sont arrivés en situation illégale" l'an dernier. Il défend donc l'idée de proposer un texte de réforme constitutionnelle et plaide pour un référendum.