Réforme des retraites : des grèves paralysent des transports et des écoles

Jeudi 29 septembre, les grèves perturbent une partie de la France. Plusieurs syndicats ont appelé à une journée de mobilisation pour réclamer des hausses de salaire et s'opposer à la réforme des retraites.

Jeudi 29 septembre, des syndicats ont appelé à une journée de mobilisation pour demander des hausses de salaire et pour s’opposer à la réforme des retraites. À Marseille (Bouches-du-Rhône), des retraités ont défilé à côté des salariés. Face à l’inflation, ils veulent des revalorisations. Au Havre (Seine-Maritime), les salariés ne veulent pas non plus de la réforme du gouvernement. "La réforme des retraites qui est en préparation, nous n’en voulons pas. Surtout, nous ne voulons pas qu’il y ait un recul du départ de l’âge à la retraite", explique un manifestant.

D’autres cortèges dans l’après-midi

Les transports et les écoles ont été particulièrement touchés par ce mouvement de grève. Dans un établissement de Montpellier (Hérault), les parents d’élèves sont accueillis par un message sur la porte. Il n’y a pas de cantine ce jeudi, il faut donc improviser. "Je travaille loin. C’est compliqué pour moi de se déplacer pour venir chercher ma fille", explique une mère de famille. D’autres cortèges doivent se former dans l’après-midi, notamment à Paris.