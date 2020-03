Réforme des retraites : des comédiens jouent aux fenêtres de la Comédie-Française après le recours au 49.3

L'Opéra et la Comédie-Française sont les seules institutions culturelles concernées par la réforme du gouvernement.

Après le ballet de l'Opéra de paris, après le concert symphonique de l'orcheste national... voici la pièce de théâtre de la Comédie-Française, otujours pour manifester contre le projet de réforme des retraites. Dimanche 1er mars, plusieurs comédiens de la célèbre institution parisienne ont joué aux fenêtre du bâtiment plusieurs extraits de pièces de théâtre, face à un large public.

Des comédiens aux fenêtres de la Comédie-Française, le 1er mars 2020. (STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

En costume, les comédiens ont déclamé leur textes classiques mais aussi déroulés plusieurs banderoles avec la liste des professions concernées par le projet de réforme des retraites au sein de la Comédie-Française. "Et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au retrait !", a scandé la foule à la fin de la représentation. L'Opéra et la Comédie-Française sont les seules institutions culturelles concernées par la réforme du gouvernement. Le régime spécial de l'Opéra est l'un des plus anciens de France, puisqu'il date de 1698, sous Louis XIV.