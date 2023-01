Réforme des retraites : comment maintenir les seniors à l’emploi ?

L'un des enjeux de la réforme des retraites, présentée mardi 10 janvier, est l'emploi des seniors. Certaines ont déjà mis en place des dispositifs pour que leurs employés puissent travailler le plus longtemps possible.

Laurent Dewatine est agent de laboratoire chez Stikoïa, fabricant de colles industrielles. Pendant 13 ans, il a travaillé comme manutentionnaire dans la partie production du site. À 52 ans, il occupe un poste plus adapté à son âge et à son état de santé. "Je ne pensais jamais intégrer le service laboratoire car je n’avais pas fait d’études de chimie", dit-il. Aujourd’hui, il se verrait travailler jusqu’à 64 ou 65 ans.

Former les salariés seniors

Avec le recul de l’âge de départ à la retraite, l’enjeu est d’accompagner au mieux les salariés seniors grâce à des reconversions professionnelles, adaptation des postes ou des horaires. "Ce que l’on souhaite c’est alléger les fatigues (...) et d’écouter ce qu’ils ont à nous dire", explique Jean-Marc Barki président de l'entreprise Stikoïa. Dans une agence de télécom dans le Nord, la moyenne d'âge des salariés est de 47 ans et demi. L’objectif est donc d’accompagner et de proposer des formations aux salariés.