Réforme des retraites : "40 000 personnes de plus chaque année passeront le cap des 85 % du Smic", assure Olivier Dussopt

Le ministre du Travail, invité de France Inter mercredi, a précisé l'une des mesures phares du projet de loi du gouvernement : la revalorisation à 1 200 euros des pensions de retraites les plus modestes.

Après avoir entretenu le flou sur la revalorisation des petites pensions prévue dans le projet de réforme des retraites, Olivier Dussopt, ministre du Travail, a dévoilé mercredi 15 février sur France Inter le nombre de personnes effectivement concernées par "la pension minimum" à 1 200 euros. Parmi les 17 millions de retraités que compte actuellement la France, "250 000 retraités supplémentaires vont franchir le cap des 85 % du Smic pour une carrière complète à taux plein", assure le ministre.

Des prévisions à prendre "avec prudence"

Plus généralement, sans forcément atteindre le cap des 85 % du Smic pour une carrière complète, Olivier Dussopt estime que cette réforme va permettre à "1,8 million de retraités actuels de voir leur pension revalorisée". Parmi ces 1,8 million, "la moitié", soit "900 000 retraités auront une revalorisation comprise entre 70 et 100 euros". "Vous en avez même 125 000 qui vont aller jusqu'au maximum des 100 euros de revalorisation", détaille le ministre du Travail.

Concernant les futurs retraités, Olivier Dussopt rappelle que ses chiffres sont des prévisions à prendre avec "prudence". "Je suis incapable, et personne n'est capable, de dire combien d'assurés prendront leur retraite en 2024, en 2030, en 2035, avec exactement les 168-172 trimestres qu'il faut", explique le ministre du Travail. Mais selon une prévision qui lui est parvenue mardi soir, "40 000 personnes de plus chaque année passeront le cap des 85 % du Smic avec cette réforme".

Plus généralement, sans forcément atteindre le cap des 85 % du Smic pour une carrière complète, Olivier Dussopt estime que 200 000 personnes auront une pension revalorisée parmi les 800 000 nouveaux retraités que compte la France chaque année. "Sur ces 200 000 personnes, un gros tiers aura une revalorisation supérieure à 70 euros", poursuit-il.

Anticipant les critiques, Olivier Dussopt rappelle que ceux qui resteront en dessous de 85 % du Smic sont "ceux qui ont des carrières incomplètes". Ces petites pensions, à moins de 1 000 euros bruts, seront revalorisées à hauteur des trimestres cotisés, "en fonction de leur carrière complète ou non complète", indique le ministre. "Je ne dis pas à quelqu'un qui a travaillé toute sa vie pour 700 euros que sa retraite sera supérieure à son salaire", résume-t-il, tout en rappelant que "dans cette logique-là, on ne parle plus de retraite, mais de minimum vieillesse", lequel a été "remonté à 960 euros".