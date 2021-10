Réforme de l'assurance-chômage : "Tous les syndicats vont déposer un recours", indique Philippe Martinez (CGT)

Une journée de mobilisation a lieu, mardi 5 octobre. Pour quoi faire ? "Pour parler des problèmes sociaux qui sont nombreux dans ce pays. Je pense à la question des salaires, de l'emploi, des questions d'industrie, de service public et puis pour s'opposer à la réforme de l'assurance-chômage et à une potentielle réforme des retraites", explique Philippe Martinez, secrétaire général de la Confédération générale du travail, invité des "4 Vérités", mardi 5 octobre.

Assurance-chômage : "Cette réforme est injuste"

La réforme de l'assurance-chômage est pourtant entrée en vigueur. "Tous les syndicats vont déposer un recours. La bataille n'est pas terminée, que ce soit dans la rue ou devant les tribunaux. Cette réforme est injuste. Parce que le gouvernement tente de faire croire que l'on est chômeur par désir", indique le secrétaire général de la Confédération générale du travail.

Faut-il en faire plus pour le pouvoir d'achat ? "Il y a des tas d'enquêtes sérieuses, je pense à la fondation Abbé-Pierre, au Secours populaire, qui montrent que les inégalités s'accroissent et que la pauvreté augmente. [...] Il y a une déconnexion totale entre le vécu d'une grande majorité de Français, retraités par exemple, et ce que pensent nos ministres et le président de la République", fustige Philippe Martinez.