Recours du 49.3 sur la réforme des retraites : "Une motion de censure a été déposée", annonce le député LR Eric Woerth

Les députés LR ont déposé une motion de censure contre le gouvernement, qui a engagé samedi sa responsabilité via le 49-3 pour faire passer sa réforme des retraites. "C’est à la fois un coup de force et un aveu de faiblesse", a réagi le député LR de l'Oise.

"Une motion de censure a été déposée (...) pour dire au gouvernement notre opposition à la méthode et au fond", annonce samedi 29 février à franceinfo le député Les Républicains Éric Woerth, après l'annonce par le Premier ministre de l'engagement du 49.3 sur la réforme des retraites. "Je suis triste de l’échec en commission de ce texte, triste de voir qu’on a été incapable d’aller jusqu’au bout de la séance publique et du dialogue", regrette l'ancien ministre du Budget, qui qualifie de "faute" la décision du gouvernement.

"C’est à la fois un coup de force et un aveu de faiblesse", dénonce-t-il. "Le texte est confus, difficile à comprendre et le débat était à l’image de cela, mais c’est le texte qui crée la confusion et cet aspect très chaotique", estime encore le député LR de l'Oise et président de la commission des finances.

Le fait qu’il n’y ait aucune discussion sur les mesures de financement et que le gouvernement décide de déposer un texte incomplet, ça n’existe nulle part ailleurs.Eric Woerthà franceinfo

Éric Woerth assure qu'"on a tout pris à l’envers" : "Monsieur [Jean-Paul] Delevoye [l'ancien haut-commissaire aux retraites] a passé deux ans à concerter, en repoussant sans arrêt les problèmes soulevés avec les représentants syndicaux et ils n’ont jamais été résolus (...) C'est malheureux que ça se termine comme ça."