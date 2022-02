Présidentielle 2022 : Marine Le Pen précise son projet de réforme des retraites

Fini, la retraite à 60 ans pour tous que Marine Le Pen proposait jusqu'ici : la candidate à l'élection présidentielle du Rassemblement national a annoncé à son QG de campagne jeudi 16 février qu'elle entendait créer un système progressif qui prend en compte l'âge d'entrée dans la vie active.

Marine Le Pen veut ainsi en finir avec les calculs complexes liés à la pénibilité, pour se fixer un principe : "Travailler plus tôt, c'est travailler plus dur et donc partir à la retraite plus tôt, indique la candidate à l'élection présidentielle. Toute personne entrée dans la vie professionnelle entre 17 et 20 ans pourra bénéficier d'un taux plein dès 60 ans avec 40 annuités, soit un gain considérable par rapport à la situation actuelle de plus de deux années de travail."

Personne ne cotisera plus de 42 ans

Pour ceux qui commencent entre 20 et 24 ans, le nombre d'années de cotisation augmentera progressivement et personne ne cotisera plus de 42 ans, promet Marine Le Pen. La candidate corrige son projet, au nom du réalisme : "Il s'agit d'une réforme réaliste sur le plan budgétaire : Emmanuel Macron nous a laissé en héritage 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires."

Mais Marine Le Pen insiste : sa réforme reste la mieux-disante en comparaison avec ses concurrents. "Éric Zemmour, comme Emmanuel Macron, quand on comprend ce qu'ils pensent à ce sujet, proposent de passer à 64 ans. Valérie Pécresse à 65 ans ! C'est à dire 44 ou 45 ans d'annuités nécessaires..." La candidate prend cependant bien soin de ne pas comparer son projet à ceux de ses concurrents de gauche.