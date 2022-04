Politique : comment Emmanuel Macron va-t-il faire passer ses réformes ?

À peine élu pour son nouveau quinquennat, Emmanuel Macron doit engager plusieurs réformes. Celle des retraites, abandonnée en 2020, devrait être relancée pour repousser l'âge de départ légal à 64 ans en 2028. Cela nécessite une majorité à l'Assemblée nationale. Pour Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste à BDO France, la baisse de la croissance chinoise et la guerre en Ukraine auront "un impact sur les politiques budgétaires et monétaires", et pourraient changer ce projet.

D'autres réformes pour le climat et la santé

Emmanuel Macron souhaite aussi confier la planification écologique au Premier ministre et diversifier le mix énergétique. Avec le rapport du GIEC, qui donne deux ans aux dirigeants pour agir, ces efforts devraient être plus importants. Enfin, le président désire recruter des soignants et lutter contre les déserts médicaux. Mais, pour Nathalie Coutinet, économiste de la santé et maîtresse de conférences à l'université Paris 13, ses solutions sont difficilement applicables.