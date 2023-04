Pays-Bas : étudiants français, membres d'Extinction Rebellion… Le profil des manifestants qui ont perturbé le déplacement d'Emmanuel Macron

Ce sont des militants bien organisés qui ont perturbé la visite d'Emmanuel Macron au Pays-Bas, selon les informations de France Inter de sources concordantes.

Étudiants français, activistes néerlandais, membres d'Extinction Rebellion… Ce sont des militants bien organisés qui ont perturbé à deux reprises la visite d'Emmanuel Macron aux Pays-Bas, mardi 11 et mercredi 12 avril, selon les informations de France Inter de sources concordantes. Leurs actions s'inscrivent dans le cadre de la contestation de la réforme des retraites, en France.

La même banderole a été brandie en plein discours du président français à La Haye, mardi, et lors de sa visite mercredi à l'université d'Amsterdam. Sur cette banderole, on pouvait lire (en anglais) "Président de la violence et de l'hypocrisie".

Des étudiants français installés dans le pays comptent parmi ceux qui ont mis sur pied ces actions. Ils font partie de collectifs d'activistes écologistes, libertaires ou anticapitalistes. Certains sont membres du groupe écologiste Extinction Rebellion. Ces derniers ont bénéficié de l'appui de collectifs locaux, dont le groupe "Coalition autonome d'Amsterdam". Le jeune homme qui a réussi à traverser mercredi matin le dispositif de sécurité avant d'être maîtrisé par la police est d'ailleurs néerlandais, selon la police locale. Il a été arrêté pour "trouble à l'ordre public et menace", tout comme une autre manifestante.