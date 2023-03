Mobilisation contre la réforme des retraites : voici les prévisions de trafic à la RATP et la SNCF pour mercredi

La SNCF annonce une circulation des trains toujours "perturbée". La RATP prévoit un trafic "quasi normal" pour le métro, "normal" pour les bus et les tramways.

Une journée noire dans les transports pour la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites ? Les perturbations pour la journée du mercredi 15 mars seront variables selon les réseaux, d'après les prévisions de la SNCF et de la RATP communiquées mardi.

Sur le réseau SNCF

La SNCF prévoit pour mercredi un trafic "perturbé". Les circulations seront "globalement similaires à celles de lundi 13 et mardi 14 mars, à savoir : 2 TER sur 5 en moyenne nationale, 3 TGV Inoui et Ouigo sur 5, 1 Intercités de jour sur 3 et aucune circulation des Intercités de nuit", précise la compagnie ferroviaire dans un communiqué.

Du côté du réseau Transilien, la SNCF estime que la circulation restera "perturbée" mercredi. Sur le RER E, elle prévoit 3 trains sur 4 ; sur le RER D, elle annonce 2 trains sur 5 en moyenne. Pour le RER C, les lignes H, J et L, la SNCF table en moyenne sur 2 trains sur 3. En revanche, le service sera "normal à quasi normal" pour les lignes K,U, les tramways T4, T11 et T13.

Sur le réseau RATP

La RATP prévoit un trafic "quasi normal" pour le métro, "normal" pour les bus, les tramways et l'Orlyval. Dans le détail, le trafic sera "perturbé" sur les lignes 2, 7 et 8 du métro, avec 2 trains sur 3. Il sera "très perturbé" pour la ligne 3 (avec 1 train sur 2), et la ligne 13 (avec 1 train sur 2, entre 6 heures et 20 heures).

En revanche, elle a annoncé un "trafic très perturbé" pour les tronçons de RER qu'elle gère. Pour le RER A, elle annonce en moyenne 1 train sur 2 avec une interconnexion maintenue à Nanterre Préfecture et pour le RER B, elle prévoit également en moyenne 1 train sur 2, avec une interconnexion maintenue à Gare du Nord.