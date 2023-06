Mobilisation contre la réforme des retraites : le trafic sera "très légèrement perturbé" à la SNCF et "normal" à la RATP

Pour cette 14e journée d'action, la compagnie ferroviaire anticipe neuf trains sur dix en circulation en moyenne au niveau national.

La 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites aura des conséquences dans les transports. La circulation sera "très légèrement perturbée", mardi 6 juin, annonce la SNCF. Dans ses premières prévisions communiquées dimanche 4 juin, la compagnie ferroviaire anticipe neuf trains sur dix en circulation en moyenne au niveau national et "quelques adaptations possibles sur certaines lignes".

Du côté des transports franciliens, la SNCF prévoit 3 trains sur 4 sur le RER C, 2 trains sur 3 sur le RER D et sur la ligne H. Du côté de la RATP, "le trafic sera normal" sur l'ensemble du réseau souterrain et de surface, a déclaré la sociétéà l'AFP. Outre des grèves annoncées chez les électriciens et gaziers, des perturbations sont également attendues dans les transports aériens. Un tiers des vols sont annulés au départ de Paris-Orly.

Cette nouvelle journée d'action à l'appel des syndicats se tiendra deux jours avant l'examen à l'Assemblée d'une proposition de loi du groupe Liot visant à abroger le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Quelque 250 actions sont prévues en France, qui devraient réunir 400 000 à 600 000 personnes, dont 40 000 à 70 000 dans la capitale, selon les autorités.