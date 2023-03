Mobilisation contre la réforme des retraites : 15 % des stations-service en manque de carburant, indique l’Union française des industries pétrolières

"On n'est pas du tout en situation de pénurie", ajoute Olivier Gantois, président de l’Union française des industries pétrolières, vendredi sur franceinfo.

"Il y a 15 % des stations-service de l'hexagone qui sont en rupture de stocks d'au moins un produit", sans plomb 95, sans plomb 98 et/ou diesel, a indiqué Olivier Gantois président de l’Union française des industries pétrolières, porte-parole des pétroliers en France. "On n'est pas du tout en situation de pénurie. Et les livraisons des camions-citernes vers les stations-service sont normales", a-t-il précisé, vendredi 23 mars sur franceinfo. Le mouvement contre la réforme des retraites touche les raffineries.

>> Réforme des retraites : suivez notre direct

Il existe des disparités régionales avec notamment la Loire-Atlantique et la Bretagne qui sont particulièrement touchées par le manque de carburant : "ll y a eu des difficultés d'approvisionnement, mais contrairement aux autres régions, il y a eu également le phénomène d'achats de précaution qui fait que les stocks de chaque station-service ont été vidés plus rapidement que d'habitude", explique Olivier Gantois.

Entre trois et quatre mois de stocks

Des gendarmes mobiles et des CRS sont intervenus vers 4 heures, vendredi matin, à la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), pour permettre l'entrée sur site de quatre salariés, réquisitionnés jeudi soir, rapporte France Bleu Normandie. "Ces réquisitions ont été demandées par l'employeur et ordonnées par le préfet lorsque ceci était absolument nécessaire à l'approvisionnement du pays", détaille Olivier Gantois. Mais "ces réquisitions ont eu lieu de manière très ponctuelle et très sélective", souligne-t-il. Du personnel de la raffinerie de Normandie a été réquisitionné notamment pour subvenir aux besoins de kérosène du secteur de l'aviation.

"Ça fait maintenant plus de deux semaines que toutes les raffineries françaises ont bloqué quasiment toutes leurs expéditions et que malgré ça, la logistique en aval des raffineries est robuste, les 200 dépôts qui maillent le territoire français sont pratiquement tous ouverts. Il y en a entre cinq et dix bloqués ce vendredi matin et les approvisionnements par camion-citerne vers les 11 000 stations-service ont lieu normalement", ajoute le président de l’Union française des industries pétrolières. Les forces de l’ordre sont intervenues vendredi matin afin de lever le blocage du dépôt pétrolier de Port-la-Nouvelle, dans l'Aude. "Lorsque les stocks sont pleins, on dispose entre trois et quatre mois de consommation dans la logistique pétrolière."