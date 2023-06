Manifestations, perturbations dans les transports… A quoi faut-il s'attendre mardi pour la 14e journée d'action contre la réforme des retraites ?

La circulation des trains sera "très légèrement perturbée" à la SNCF, avec neuf trains sur dix en moyenne au niveau national. Entre 400 000 et 600 000 personnes sont attendues dans la rue.

La loi a été promulguée, mais la mobilisation continue. Les syndicats appellent, mardi 6 juin, à une 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, deux jours avant l'examen par les députés de la proposition de loi du groupe Liot visant à abroger le texte. Perturbations dans les transports, grèves secteur par secteur, mobilisation dans la rue... Franceinfo fait le point sur les prévisions et le dispositif de sécurité.

Trafic "très légèrement perturbé" à la SNCF et "normal" à la RATP

La circulation sur le réseau SNCF sera "très légèrement perturbée", a annoncé la compagnie ferroviaire, anticipant neuf trains sur dix en circulation en moyenne au niveau national et "quelques adaptations possibles sur certaines lignes".

Du côté des transports franciliens, la SNCF prévoit trois trains sur quatre sur le RER C, deux trains sur trois sur le RER D et sur la ligne H. A la RATP, "le trafic sera normal" sur l'ensemble du réseau souterrain et de surface, a déclaré l'entreprise auprès de l'AFP.

Des vols supprimés à Paris-Orly et dans plusieurs aéroports

Des perturbations sont également attendues dans les transports aériens. Un tiers des vols sont supprimés au départ de Paris-Orly. La Direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes d'annuler un vol sur cinq en provenance ou à destination des aéroports de Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Le premier aéroport français, Roissy-Charles-de-Gaulle, n'est pas concerné.

Des appels à la grève dans l'Education nationale et dans le secteur de l'énergie

Les syndicats d'enseignants, dont le Snes-FSU, SUD Education ou CGT-Educ'action, ont appelé à la grève dans l'Education nationale. Du côté des hôpitaux, la CGT santé action sociale a également relayé un appel à la grève. Dans le secteur de l'énergie, la FNME-CGT (Mines-Energie) invite les électriciens, les gaziers, les salariés du nucléaire et des mines à se mobiliser.

Entre 400 000 et 600 000 personnes attendues dans la rue

Quelque 250 actions sont prévues en France et devraient réunir 400 000 à 600 000 personnes, selon les autorités. Une prévision loin du record du 7 mars, qui avait rassemblé 1,28 million de participants, selon le ministère de l'Intérieur, mais encore élevée, après un 1er-Mai mobilisateur.

A Paris, la manifestation partira à 14 heures des Invalides et se dirigera vers la place d'Italie. Elle devrait rassembler entre 40 000 et 70 000 personnes. Les syndicats tiendront leur point presse devant l'Assemblée nationale, marquant symboliquement le lien avec la journée de jeudi et le débat sur la proposition de loi du groupe Liot.

Un important dispositif de sécurité

Pas moins de 11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans toute la France dans le cadre du dispositif de sécurité, a annoncé Gérald Darmanin. Parmi eux, 4 000 seront déployés à Paris, a précisé le ministre de l'Intérieur. Ses services anticipent la participation "de membres de l'ultragauche venus de l'étranger" et "17 interdictions administratives du territoire ont déjà été prises", a-t-il déclaré. Dans une note consultée par franceinfo, les renseignements rappellent que cette mobilisation coïncide avec les dix ans de la mort du militant antifasciste Clément Méric.