Manifestations, barrages, opérations aux péages... Le point sur les mobilisations jeudi contre la réforme des retraites

Différentes opérations ou rassemblements sont organisés dans plusieurs villes de France jeudi, au lendemain de l'intervention du Premier ministre.

La mobilisation contre la réforme des retraites entre jeudi 12 décembre dans sa deuxième semaine. Les précisions du Premier ministre Édouard Philippe, mercredi, n'ont pas convaincu les syndicats. Loin d'apaiser la colère, ces annonces ont fait basculer les syndicats dits réformistes dans le camp des opposants. franceinfo fait le point sur les différentes mobilisations partout en France, grâce au réseau France Bleu.

>> Perturbations, manifestations, réactions, trafic… Suivez en direct la grève du 12 décembre

Plusieurs manifestations sont organisées jeudi, notamment à Nantes, Bordeaux, Tours, Toulouse, La Rochelle, Évreux ou encore Paris.

Moselle

Une femme a été légèrement blessée à Carling par une voiture qui a tenté de forcer un barrage filtrant mis en place par des opposants à la réforme des retraites, tôt dans la matinée, a indiqué la CGT à France Bleu Lorraine.

Paris

Plus aucun dépôt de bus de la RATP n'est bloqué jeudi depuis 9 heures, a annoncé la préfecture de police de Paris, confirmant une information donnée par la RATP. Selon la préfecture, jusqu'à sept dépôts ont été bloqués jeudi matin. La RATP a parlé elle de cinq centres e" bus bloqués par des grévistes.

Au sujet des transports, le pic de bouchons a atteint jeudi matin les 425 kilomètres cumulés en Île-de-France entre 8h30 et 9 heures, selon le portail Sytadin de la direction des routes de la région. Mercredi, il y avait 436 kilomètres de bouchons cumulés à la même heure. Les perturbations dans les transports en commun sont quasi inchangées par rapport à mercredi.

Savoie

Très peu de bus ont circulé jeudi matin à Chambéry, a rapporté France Bleu Pays de Savoie. Le dépôt de Synchrobus (réseau de bus du Grand Chambéry) a été bloqué tôt par des grévistes. La circulation a repris progressivement à partir de 9 heures.

Seine-Maritime

Plusieurs barrages ont été installés jeudi matin au Havre et à Rouen, rapporte France Bleu Normandie. Au Havre, la CGT avait promis des "actions surprises". "C'est journée morte aujourd'hui, personne ne rentre sur la zone industrielle ni sur le port", a indiqué à France Bleu Sylvain Chapelle, de l'union locale CGT d'Harfleur, positionné sur le rond-point de la station Total. "Largement plus" d'un millier de personnes se sont mobilisées sur plusieurs carrefours du secteur selon la police, entre 5 000 et 6 000 selon la CGT. Une manifestation est également prévue à 18h30 devant l'hôtel de ville du Havre.

Dans l'agglomération de Rouen, des militants de la CGT se sont installés, très tôt, au niveau du port autonome. Le syndicat est également positionné près du Smedar, le centre de traitement des déchets de Grand-Quevilly. La CGT a prévu une nouvelle manifestation à Rouen dans la matinée.

Vaucluse

Des "gilets jaunes" et des syndicats ont levé les barrières au péage d' Nord à l'entrée de l'autoroute A7, pour que les automobilistes ne payent pas. Selon France Bleu Vaucluse, les opposants à la réforme des retraites n'ont pas prévu de manifestation en tant que telle jeudi à Avignon, mais plusieurs opérations ponctuelles et symboliques.

Les syndicats se rendent à l'hôpital d'Avignon en soutien aux soignants grévistes depuis le printemps. Un rassemblement devant la préfecture du Vaucluse est prévu en fin de matinée.