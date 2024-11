Les Insoumis assurent que, "tôt ou tard", ils réussiront à "abroger" la réforme des retraites

"Tôt ou tard nous réussirons à abroger cette réforme des retraites", assure Mathilde Panot, présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée, sur franceinfo jeudi 28 novembre. La députée insoumise dénonce "un coup de force" des macronistes et de la droite qui ont déposé plus de 950 amendements pour ralentir les débats, alors que les Insoumis ont jusqu'à minuit ce jeudi soir pour faire passer leur proposition de loi, dans le cadre de la journée parlementaire annuelle réservée à leurs textes.

Le texte de LFI prévoit de ramener l'âge légal de départ à la retraite de 64 à 62 ans, et propose aussi de revenir à 42 annuités de cotisations nécessaires pour prendre sa retraite. Le nombre d'annuités a été relevé à 43 ans sous le quinquennat Hollande en 2013. "Pour revenir le plus possible à l'âge de 62 ans, il nous semblait important d'avoir aussi un travail sur les annuités", explique Mathilde Panot, excluant toute idée de revanche sur les socialistes.

Et de rappeler : "Le Parti socialiste l'a dit, quel que soit le texte, que ce soit l'abrogation de la réforme Touraine [Marisol Touraine, ministre PS des Affaires sociales en 2013] ou l'abrogation de l'accélération de la réforme Touraine [réforme de 2023 adoptée par 49.3], ils le voteront".

La France insoumise a appelé à un rassemblement aux Invalides jeudi à 19h, pour dénoncer l'"obstruction" parlementaire et les centaines d'amendements déposés. Si le vote n'a pas lieu d'ici minuit, la proposition de loi LFI pour abroger la réforme des retraites sera de facto rejetée. Si le vote a lieu à temps et que les députés approuvent la proposition de loi, le texte a peu de chance de franchir l'étape du Sénat, dont la majorité de droite et du centre a soutenu la réforme des retraites.