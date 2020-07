Le retour d’un commissariat au Plan est "une victoire idéologique" pour La France insoumise

Éric Dupond-Moretti est le nouveau ministre de la Justice. "J'ai entendu des orientations intéressantes dans son discours d'investiture. Il n'a pas énormément de temps. Il l'a dit lui-même" sur France 2 dimanche 19 juillet, affirme dimanche soir Manuel Bompard.

Le report des réformes des retraites et de l'assurance chômage a été acté. "C'est quelque chose qu'on souhaitait. Il n'était pas opportun de remettre sur la table ces réformes, ni en 2020, ni en 2021. En 2022, il y a la présidentielle. Que chacun mette ses projets sur la table et que les Français tranchent. J'appelle à l'abandon pur et simple de la réforme des retraites. On peut améliorer le système, mais pas comme ça", déclare l'eurodéputé LFI sur franceinfo.

LFI réclame des contreparties aux aides financières

Les détails du plan de relance économique de 100 milliards d'euros sont attendus fin août. Manuel Bompard en attend "des mesures claires et que le gouvernement soit capable de poser des conditions sociales ou environnementales. Aujourd'hui, le gouvernement distribue de l'argent aux entreprises pour qu'elles licencient. Je veux un bouclier social, des contreparties écologiques et des engagements en terme de souveraineté et de relocalisations".

François Bayrou pourrait diriger le commissariat au Plan. Une telle institution est "une victoire idéologique pour LFI. Il faut planifier et organiser" pour atteindre des objectifs, conclut-il.

