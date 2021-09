La rentrée sociale a sonné

Le tour de table des partenaires sociaux a commencé mercredi 1er septembre à Matignon avec la CFDT. Si Laurent Berger a salué l'écoute du Premier ministre, il a répété son opposition à la réforme de l'assurance chômage, pleinement mise en œuvre le 1er octobre, ainsi qu'à une hypothétique réforme des retraites. Au menu des discussions également : la question sanitaire dans les entreprises, mais aussi l'augmentation des salaires pour les branches ayant reçu des aides de l'État ces derniers mois.

Grande manifestation prévue le 5 octobre

Le Premier ministre a encore reçu mercredi Force ouvrière, qui partage la plupart des revendications de la CFDT, mais qui participera à la mobilisation intersyndicale du 5 octobre contre la réforme des retraites et celle de l'assurance chômage. Jeudi, Jean Castex recevra la CGT et le Medef. Il souhaite afficher une posture d'écoute et prendre la température de la rentrée sociale.