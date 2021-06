"La réforme des retraites est indispensable et doit être paramétrique", estime Gérard Larcher (LR)

C. Roux

Le président de la République a été giflé, mardi 8 juin, lors d’un déplacement dans la Drôme. "C’est d’abord un acte intolérable, inacceptable, qui est une atteinte, à travers le chef de l’État, à la République et à ses valeurs", explique Gérard Larcher, président du Sénat et invité des "4 Vérités", mercredi 9 juin. "[Cet acte] doit nous amener à réfléchir à cette violence que l’on sent monter dans le pays. En 2020, 1 300 élus locaux ont été agressés physiquement. Il y a des agressions de sapeurs-pompiers, aux policiers, aux enseignants, aux journalistes. Cette réalité de la violence elle se traduit aussi sur les réseaux sociaux", indique Gérard Larcher (LR).

"Le retour à l’équilibre financier de ce pays passe par une réforme des retraites"

Comment faire baisser la température ? "Par la vigueur du débat démocratique mais [aussi] en étant particulièrement attentif aux propos que l’on tient, à ne pas contribuer à cette ambiance qui vise à une confrontation. [...] La responsabilité des politiques c’est de faire baisser la tension dans ce pays, c’est aller à la rencontre du pays, dire la vérité, mais jamais d’emprunter les voies d’une violence. Derrière la violence du débat, on arrive à la violence physique", met en garde le président du Sénat.

"La réforme des retraites est indispensable. Il appartient au chef de l’État et au Premier ministre de décider quand est-ce qu’on l’engage. […] Cela doit être une réforme paramétrique, c’est une réforme qui doit permettre demain de préserver le montant des retraites et de ne pas augmenter les cotisations. [...] Je pense que c’est vraiment un sujet de présidentielle. La vérité aujourd’hui c’est que nous avons 20 milliards d’euros de déficit du régime des retraites et que le retour à l’équilibre financier de ce pays passe par une réforme des retraites", estime Gérard Larcher.

Quand faut-il sortir des aides aux entreprises liées à la crise sanitaire ? "Le plus rapidement possible, au fur et à mesure", conclut le président du Sénat.