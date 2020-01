La colère des avocats contre la réforme des retraites

La réforme des retraites actuelle "aboutirait à une augmentation massive des cotisations, de 14 à 28%, versées par les avocats et à une diminution de la pension des retraites qu'ils percevraient", explique Rachel Saada, avocate en droit du travail.

"Parmi les avocats, il y en a beaucoup qui défendent des gens qui ne peuvent pas les payer et qui sont pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle, qui offre aux avocats une rémunération très très faible", souligne-t-elle.

"Reprenez votre copie" monsieur Macron

Pas concernée par la réforme, étant née en 1961, celle-ci est solidaire des jeunes générations et fait la grève : "Les jeunes, c'est ce qui fait la vie d'une profession".

La caisse des avocats se porte "vraiment très bien, parce qu'elle est très bien gérée", assure Rachel Saada. "On ne demande pas d'argent à l'Etat et on verse des excédents aux autres caisses, des dizaines de millions d'euros et c'est normal".

Les avocats "ont voté pour Emmanuel Macron dès le premier tour de l'élection présidentielle. C'est assez historique de faire défiler des avocats dans le même cortège que la CGT ou FO". Et de conclure par un message pour le chef de l'Etat : "Reprenez votre copie".

