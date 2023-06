"Je la sors en manif et elle fait fureur !" : la casquette CGT à strass devient un accessoire indispensable pour la mobilisation syndicale

Devenu un véritable accessoire de mode et de contestation, cettre casquette rencontre un franc succès sur la boutique du syndicat. Au point d'être en rupture de stock régulièrement.

A la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites à l'appel des syndicats, plusieurs cortèges sont prévus en France. Des manifestants qui brandiront pancartes, drapeaux ou encore des casquettes ! Notamment une qui a beaucoup de succès : la casquette CGT à strass. Cette casquette en jean, avec des gros strass, dans une ambiance 90's, se vend comme des petits pains.

>> Mobilisation intersyndicale du 6 juin : "Un message va être envoyé au gouvernement mais aussi au patronat : vous ne pouvez pas faire les choses de cette manière"

Frédéric Pommé, qui tient la boutique CGT de Montreuil depuis 25 ans, a été dévalisé : ses 900 casquettes à 9 euros pièce sont parties en deux jours. C'est lui qui a imaginé cet couvre-chef, floqué des initiales scintillantes du syndicat. "C'est le but que ce soit flashy, que ça se fasse remarquer, c'est son job", explique-t-il. "Ma femme avait une casquette à strass, donc je me suis dit 'pourquoi pas'. J'ai demandé à un fournisseur s'il pouvait nous en trouver et donc on l'a créée." Le but : rajeunir l'image du syndicat.

"Pour les femmes, il n'y avait pas grand chose en termes d'articles dans la boutique. Et puis avec l'engouement autour de la réforme des retraites, on a explosé tous les chiffres !" Frédéric Pommé, créateur de la casquette à franceinfo

Preuve du succès : Frédéric Pommé vient même d'en recommander 5 000 de plus ! "C'est très bien, ça prouve que je fais bien mon travail", s'amuse-t-il. Néanmoins, cette casquette scintillante est fabriquée en Chine, "pour avoir un prix aussi bas, on est obligés... Mais bon, c'est le seul petit inconvénient qu'on a", se justifie-t-il.

C'est Frédéric Pommé, qui tient la boutique CGT de Montreuil depuis 25 ans, qui a créé la casquette. (FARIDA NOUAR / RADIO FRANCE)

Pas de quoi refroidir Jennie, une salariée déjà propriétaire d'une casquette CGT à strass. "Elles font 'jeune', je la sors en manif et ça fait fureur !", affirme-t-elle. Et cette cliente qui vient d'acheter les dernières casquettes de la boutique officielle d'ajouter : "Les copines en voulaient toutes une, c'est un indispensable pour la manif !"