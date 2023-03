Info franceinfo Réforme des retraites : les groupes de gauche au Sénat comptent déposer entre 2 500 et 2 800 amendements

Selon les informations de franceinfo, les groupes de gauche au Sénat souhaitent déposer entre 2 500 et 2 800 amendements au Sénat sur la réforme des retraites.

Les groupes de gauche au Sénat comptent déposer entre 2 500 et 2 800 amendements au Sénat, a appris ce mercredi franceinfo de sources parlementaires. Selon nos informations, les sénateurs socialistes comptent en déposer 1 300, les communistes 700 et les écologistes entre 500 et 800.

À l'Assemblée nationale, près de 20 000 amendements avaient été déposés, dont environ 18 000 par la Nupes, avec notamment 12 000 pour La France insoumise. Les sénateurs ont jusqu'à ce mercredi 17 heures pour déposer leurs amendements.

Les sénateurs ont approuvé le texte en commission avec de nouveaux amendements hier soir. Les élus du Sénat doivent désormais se retrouver jeudi après-midi pour le coup d'envoi des débats dans l'hémicycle du palais du Luxembourg.