Grève : le trafic RATP toujours "très perturbé", voici les prévisions pour lundi

La RATP évoque, dimanche, "une offre en légère amélioration par rapport à celle du 3 janvier".

Plus d'un mois après le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, et à l'occasion de la rentrée, la RATP prévoit un trafic toujours "très perturbé" pour le lundi 6 janvier. La RATP évoque "une offre en légère amélioration par rapport à celle du 3 janvier". Dans le détail, en dehors des lignes de métro 1 et 14 (qui sont automatiques), toutes les autres lignes seront partiellement ouvertes, avec des horaires restreints. La circulation des tramways sera quasi normale et trois bus sur quatre circuleront, précise la RATP dans un communiqué, dimanche.

[Mouvement Social]⚠️Le 6 janvier, le trafic sera très perturbé avec une offre en légère amélioration par rapport à celle du 3/01 priorisant les heures de pointes avec toutes les lignes de métro ouvertes. Il sera quasi normal sur le Tramway et 3 bus sur 4 circuleront en moyenne pic.twitter.com/3YyylvDYq8 — RATP Group (@RATPgroup) January 5, 2020

>> Réactions, analyses, prévisions de trafic : retrouvez dans notre direct les dernières informations sur la réforme des retraites et les perturbations liées à la grève