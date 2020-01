Grève du 5 janvier à la RATP : quatorze lignes de métro assureront un service total ou partiel, principalement l'après-midi

Les lignes 4 et 7bis restent totalement fermées. La circulation des tramways sera presque normale et la RATP prévoit en moyenne trois bus sur quatre.

La RATP annonce, samedi 4 janvier, un trafic "très perturbé" pour la journée de dimanche, toujours en raison de la mobilisation contre la réforme des retraites. Quatorze lignes de métro sont en service total ou partiel et le RER fait face à de nombreuses difficultés. Dans le détail, les lignes 4 et 7bis sont celles qui restent totalement fermées. La circulation des tramways sera presque normale et la RATP prévoit en moyenne trois bus sur quatre.

La circulation des métros se concentre principalement l'après-midi. "Les déplacements domicile-travail étant moins nombreux le week-end, la RATP concentrera le maximum de ses efforts l’après-midi pour garantir un service minimum", écrit la RATP, précisant les plages horaires de circulation : de 13 heures à 18 heures pour le métro, de 8 heures à 18h30 sur le RER A et de 8 heures à 20 heures sur le RER B.