DIRECT. Grève du 8 décembre : suivez la situation à la RATP et à la SNCF, alors que le gouvernement enchaîne les réunions de travail

: Bonjour @anonyme. J'emprunte habituellement deux lignes de métro pour venir travailler. Mais aujourd'hui, à Paris, seules les lignes automatiques, la 1 et la 14, circulent. Elles ne sont pas sur mon trajet. J'ai donc pris le tramway : la circulation sur les lignes de tram est perturbée... mais des trams roulent malgré tout. Pour être totalement transparent avec vous, j'ai emprunté deux tramways différents et mon trajet a duré 1h40 au total.





: Bonjour. Comment êtes vous venu travailler ? Vélo, pieds, taxi..?

: Les perturbations dans les transports se poursuivent aujourd'hui. Pour la SNCF, le trafic du jour est similaire à celui d'hier. En Ile-de-France, la circulation du côté de la RATP est presque à l'arrêt. Retrouvez dans notre article l'ensemble des prévisions pour aujourd'hui.

: Le Premier ministre doit dévoiler mercredi "l'intégralité du projet" de la réforme des retraites. Pour préparer les jours à venir, qui s'annoncent cruciaux pour la survie de cette réforme, Emmanuel Macron organise, ce soir à l'Elysée, une "réunion de travail avec le Premier ministre et les ministres concernés". Des réunions ministérielles autour du projet gouvernemental de réforme des retraites se succèdent ce week-end à Matignon, avec notamment les ministres Agnès Buzyn (Solidarités), Jean-Paul Delevoye (Retraites) et Jean-Baptiste Djebbari (Transports).

: En face, Edouard Philippe se montre lui aussi décidé à aller au bout. "Je suis déterminé à mener la réforme à son terme en répondant aux inquiétudes", déclare le Premier ministre, toujours au Journal du Dimanche.

: "Nous tiendrons jusqu'au retrait."



Dans un entretien au Journal du Dimanche, le secrétaire général de la CGT se montre déterminé. Philippe Martinez s'inspire des grandes grèves de 1995. "En 1995, au début de la première manifestation, le Premier ministre Alain Juppé avait dit que jamais il ne retirerait son projet. Les choses évoluent vite. Et la colère est grande. Le gouvernement devrait être attentif."

: Commençons avec un premier rappel des principaux titres :



• "Nous tiendrons jusqu'au retrait", prévient Philippe Martinez. Dans le Journal du Dimanche, le secrétaire général de la CGT se montre déterminé alors que les perturbations se poursuivent dans les transports, qu'une deuxième grande journée de grèves et manifestations est prévue mardi, et que certaines voix à la CGT en évoquent déjà une troisième pour jeudi.



• Le Premier ministre doit dévoiler mercredi "l'intégralité du projet" de la réforme des retraites. Nous détaillons dans cet article les éléments sur lesquels le gouvernement pourrait lâcher du lest. Emmanuel Macron et Edouard Philippe organisent, ce soir, à l'Elysée une réunion de travail pour préparer ce dossier hautement inflammable.



• Le compteur de la 33e édition du Téléthon a atteint 74,6 millions d'euros. Il s'agit d'une hausse par rapport à l'édition 2018.



• Les préparatifs se multiplient. Mayotte est placée en alerte orange à l'approche du cyclone Belna qui risque de frapper l'île dans la nuit de dimanche à lundi.