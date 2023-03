Grève du 7 mars contre la réforme des retraites : une journée "historique" selon les syndicats

Les organisations syndicales annoncent des records de mobilisation à Nantes, Angers, Rodez, Besançon mais aussi à Paris, mardi 7 mars. Des manifestations importantes partout en France.

Les boulevards parisiens étaient encore une fois noirs de monde, mardi 7 mars. Pour cette sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour manifester. "C’est blindé, c’est difficile d’accéder, il y a deux parcours encore une fois donc oui c’est historique", se réjouit un manifestant. La CGT annonce un chiffre de 700 000 manifestants, ils étaient 81 000 selon la préfecture.

Une contestation suivie dans tout le pays

Les manifestants sont prêts à durcir le mouvement et à encourager les blocages. "Je pense que c’est une étape supplémentaire. C’est une nécessité maintenant", affirme un professeur des écoles, présent depuis le début de la contestation. Les syndicats, qui faisaient bloc une nouvelle fois, revendiquent une manifestation plus importante que les fois précédentes. "On connaît un mouvement massif, historique, qu’on n’a pas connu depuis 30 ans", lance Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, présent dans le cortège parisien. Le reste du pays a aussi connu une forte mobilisation, comme à Marseille (Bouches-du-Rhône), à Rennes (Ille-et-Vilaine) ou encore au cœur de l’île de Groix (Morbihan) où un habitant sur cinq a défilé.