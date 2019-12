Grève du 7 décembre : métro, RER, bus, tramway... retrouvez les prévisions de trafic de la RATP pour samedi

Le mouvement social contre la réforme des retraites est très suivi au sein de la régie des transports publics parisiens.

Votre RER ou votre métro rouleront-ils samedi 7 décembre ? La RATP a dévoilé, vendredi 6 décembre à 17 heures, les prévisions de trafic pour la journée de samedi, troisième jour de grève contre la contestée réforme des retraites. Le trafic sera à nouveau "fortement perturbé", avec neuf lignes de métro fermées et quelques trains seulement l'après-midi sur le reste du réseau. Seuls les tramways circuleront toute la journée.

Franceinfo fait le point, réseau par réseau.

• Pour le métro. Neuf lignes de métro, les 2, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13, seront totalement fermées. Sur les autres lignes, il y aura quelques trains entre 13 heures et 18 heures : un toutes les 5 minutes sur la ligne 3 entre Pont de Levallois et Havre-Caumartin, un toutes les 5 minutes sur les lignes 4 et 7 avec quelques stations fermées, un toutes les 5 minutes sur la ligne 8 entre Créteil et Reuilly-Diderot, un toutes les 5 minutes sur la ligne 9 entre Nation et Mairie de Montreuil.

• Pour le RER. Les RER A et B ne circuleront qu'entre 13 heures et 18 heures, avec 1 train sur 2 pour le premier et 1 sur trois pour le second.

• Pour le tramway. Les tramways circuleront toute la journée, avec un tram sur deux sur la ligne 1, trois sur quatre pour les lignes 3a et 5, deux sur trois pour la ligne 3b, un sur trois sur la ligne 7 et quatre trams sur cinq sur les lignes 2, 8 et 6.

• Pour le bus. Les bus circuleront toute la journée, avec 4 bus sur 10 en moyenne.