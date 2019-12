VIDEO. Grève du 5 décembre : 5 000 policiers et gendarmes seront déployés

Face au risque de voir la manifestation contre la réforme des retraites dégénérer, le gouvernement a prévu un dispositif de sécurité exceptionnel. Jeudi 5 décembre, 5 000 hommes seront déployés. Par ailleurs, la préfecture de police de Paris appelle les commerces qui se trouvent sur le trajet de la manifestation à baisser le rideau. Selon les informations de franceinfo, le dispositif de sécurité sera parmi les plus conséquents jamais vus dans la capitale.

Des policiers seront chargés de filmer l'évolution de la situation

Jeudi 5 décembre, 55 unités de CRS et de gendarmes mobiles seront mobilisées, soit plus de 4 000 hommes. Ce dispositif sera complété par 180 équipages de Brigade de répression de l'action violente (Brav), des policiers à moto capables de se déplacer très rapidement pour interpeller des manifestants violents. Les forces de l'ordre veulent aussi éviter les rassemblements en dehors du parcours du cortège, prévu de la gare de l'Est à la place de la Nation. Et pour empêcher des soucis liés à d'éventuelles dégradations, certains policiers porteront des caméras embarquées afin de filmer l'évolution de la situation.

