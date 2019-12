Grève du 14 décembre : trafic "extrêmement perturbé" à la RATP, avec neuf lignes de métro fermées et 50% des bus en circulation

Neuf lignes de métro seront fermées, seul 50% du trafic des bus sera assuré et le trafic des RER A et B sera très réduit et cantonné à l'après-midi.

La station RER de La Défense (Hauts-de-Seine), fermée aux heures creuses, le 12 décembre, 8e jour de grève contre la réforme des retraites. (MATHIEU MENARD / HANS LUCAS / AFP)