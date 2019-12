Grève du 12 décembre : 10 lignes de métros toujours fermées, 50% des bus et trams... Le trafic sera toujours très perturbé sur le réseau RATP

Jeudi, pour cette huitième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le trafic s'annonce toujours très perturbé en Ile-de-France.

Unsa RATP, premier syndicat de la régie des transports parisien, a appelé à "installer la mobilisation dans la durée" après les annonces d'Edouard Philippe. Pour la journée de jeudi, le trafic s'annonce toujours très perturbé dans le métro et le RER, a annoncé la RATP, mercredi 11 décembre.

Dix lignes resteront fermées pour le huitième jour de grève contre la réforme des retraites. Il s'agit des lignes de métro 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13. Quant aux lignes 4, 7, 8 et 9, des métros circuleront entre 6h30 et 9 heures et entre 16h30 et 19h30 sans desservir toutes les stations.

Côté RER, 1 RER B sur 3 circulera jeudi, et 1 train sur 2 pour le RER A. Enfin, pour les bus et les trams, seuls 50% du trafic sera assuré, selon la régie. Dans son communiqué, la RATP invite, comme tous les jours depuis le début de la grève, "tous les voyageurs qui en ont la possibilité à différer leurs déplacement ou a privilégier un autre moyen de transport".

