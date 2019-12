Grève du 11 décembre : TGV, TER, métro, RER... Retrouvez les prévisions de transports pour mercredi

La poursuite de la grève a été votée au moins jusqu'à mercredi, parfois jusqu'à vendredi.

Malgré un nombre de manifestants en baisse mardi, la mobilisation reste forte à la SNCF et à la RATP contre la réforme des retraites. Mercredi 11 décembre, les usagers seront confrontés à un septième jour consécutif de grève dans les transports. La poursuite du mouvement a été votée au moins jusqu'à mercredi, jour des annonces du Premier ministre Edouard Philippe, et parfois jusqu'à vendredi. "La semaine est morte", a résumé Thierry Babec, de l'Unsa RATP, premier syndicat de la régie.

> Prévisions de trafic, réactions... Suivez la situation dans notre direct

Franceinfo fait le point, réseau par réseau, sur la situation.

Un train sur quatre

Le trafic SNCF sera encore "très perturbé" mercredi. Un TGV sur 4, 3 TER sur 10 et 1 Transilien sur 5 en moyenne circuleront, a annoncé la direction de la SNCF. Côté Intercités, 1 train sur 4 circulera en moyenne.

CIRCULATION DES TRAINS le 11 décembre

Retrouvez l’info en temps-réel la veille dès 17h sur l’#AssistantSNCF https://t.co/eiZMVDEquX pic.twitter.com/ShcY4hv3vN — SNCF (@SNCF) December 10, 2019

Ces perturbations sont équivalentes à celle de la journée de lundi. Pour cette journée, plus de trois quarts des conducteurs (77,3%) et plus de la moitié des contrôleurs (55,4%) étaient grévistes, a annoncé la direction.

Un trafic similaire à celui de mardi à la RATP

Les Franciliens vont encore peiner à se déplacer dans la capitale. Mercredi, 10 lignes de métros seront fermées, annonce la RATP. Il s'agit des lignes de métro 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13. Côté RER, 1 RER B sur 3 circulera, et 1 trains sur 2 pour le RER A. Enfin, le trafic pour les bus et les trams "devrait être assuré à hauteur de 50%", selon la régie.

Seules les lignes automatiques 1 et 14 fonctionneront normalement, de même que la ligne Orlyval (navette pour l'aéroport d'Orly).

[Mouvement Social] ⚠️ Le trafic restera fortement perturbé, demain, sur les réseaux #métro et #RER #RATP. Le trafic des #trams et des #bus sera quant à lui assuré à 50%. Le détail des prévisions pour mercredi 11 décembre, ci-dessous ⬇️ et sur notre site https://t.co/7OhMS4j8Sg pic.twitter.com/XxrRcKwutI — Service client RATP (@ClientsRATP) December 10, 2019