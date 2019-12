Grève contre la réforme des retraites : TGV, Intercités, TER, Transilien... retrouvez les prévisions de trafic de la SNCF pour ce week-end

La SNCF a annoncé vendredi les prévisions de trafic pour samedi et dimanche.

"On est dans les mêmes niveaux de perturbation que les jours précédents", a indiqué la porte-parole de la SNCF, Agnès Ogier. L'entreprise ferroviaire a annoncé, vendredi 6 décembre, les prévisions de trafic pour le week-end du 7-8 décembre, perturbé par la grève contre la réforme des retraites.

>> DIRECT. Grèves reconduites, perturbations dans les transports... Suivez la mobilisation du 6 décembre contre la réforme des retraites

Franceinfo détaille les perturbations, réseau par réseau.

• Pour les TGV. Sur l'ensemble du week-end, il y aura un TGV sur six, principalement pour les départs vendredi et les retours dimanche. Dans le détail, il y aura deux allers-retours Paris-Marseille samedi comme dimanche et quatre allers-retours Paris-Lyon samedi et dimanche, sept allers-retours Paris-Rennes samedi comme dimanche, six allers-retours Paris-Bordeaux samedi comme dimanche​.

• Pour les Intercités. Il y aura un Intercités sur 10 sur l'ensemble du week-end.

• Pour les TER. Côté TER, il y aura un trajet sur 10 samedi et 2 sur 10 dimanche, assurés en majorité par des bus.

• Pour les Transilien. Côté Transilien, il y aura 15% du trafic.

>> Grève des transports, manifestations, blocages sur les routes : voici ce à quoi il faut s'attendre ce-week