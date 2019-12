Grève contre la réforme des retraites : les dons du sang en forte baisse

En cette période de fin d'année, les dons du sang ont fortement baissé, conséquence notamment de la grève contre la réforme des retraites et de la difficulté pour les donneurs à se déplacer. Les stocks sont insuffisants dans plusieurs régions. Le plus grand centre en France de l'Établissement français du sang (EFS) est situé à Lille (Nord). Ce matin-là, un donneur est venu consacrer trois heures dans sa journée pour un prélèvement urgent de globules blancs destiné à un petit patient de 4 ans à Bordeaux (Gironde).

"On remercie les donneurs"

Ce prélèvement a été impossible à effectuer au sein de l'établissement parisien, fortement impacté par les mouvements sociaux. "On est peu de régions à pouvoir prélever ces globules blancs et Lille en fait partie, donc on aide au niveau du personnel, des plannings. On remodifie tout pour pouvoir prélever, aider ce petit patient, et on remercie vraiment les donneurs qui sont volontaires pour venir donner pendant trois heures et qui bouleversent eux aussi leur agenda pour pouvoir faire ce geste d'urgence vitale", confie Dr Isabelle Renard, médecin responsable de la Maison du Don de Lille. Chaque jour, 150 dons sont effectués.

