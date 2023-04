Grève contre la réforme des retraites : le trafic perturbé jeudi à la SNCF et sur trois lignes de métro de la RATP

La régie des transports parisiens a affiné ses prévisions de trafic à l'occasion de la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Les prévisions s'affinent. La RATP a dévoilé, mercredi 5 avril, leurs nouvelles prévisions de trafic pour jeudi, lors de la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La régie parisienne s'attend à un trafic "quasi normal", à l'exception de trois lignes de métro : un train sur deux pour la 3, un train sur deux le matin et un train sur trois l'après-midi sur la 5, deux trains trois le matin et un train sur deux sur l'après-midi pour la 13, et ce, uniquement entre 6 heures et 20 heures.

Par ailleurs, "la ligne 6 risque d’être perturbée par le parcours de la manifestation" prévue

jeudi après-midi à Paris. Sur le reste du réseau francilien – les RER, les bus et les tramways, ainsi que le Orlyval –, le trafic sera normal, assure-t-on à la régie de transports.

De son côté, la SNCF a annoncé un TER sur deux en moyenne, trois TGV Inoui et Ouigo sur quatre, un Intercités sur quatre et une circulation "quasi normale" sur les Thalys et les Eurostar. Sur le réseau transilien, le service sera normal ou quasi normal pour le RER B et les tramways T4, T11 et T13. Il n'y aura cependant six trains sur sept en moyenne, trois trains sur quatre sur les lignes A et N, deux trains sur trois sur le RER C et E, les lignes H, J, L et U, un train sur deux sur les lignes K et R et deux trains sur cinq pour le RER D.

Dans les airs, la Direction générale de l'Aviation civile a demandé aux compagnies aériennes d'annuler 20% de leurs vols jeudi à Marseille-Provence, Toulouse, Bordeaux et Nantes, en raison de la grève de contrôleurs aériens. L'aéroport parisien d'Orly, qui était jusqu'ici lui aussi visé par des demandes d'annulations de vols, n'est cette fois-ci pas concerné.