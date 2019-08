G7 : un succès pour Emmanuel Macron ?

"Sur l'Amazonie, sur l'Iran, sur les guerres commerciales, Emmanuel Macron s'est imposé en chef d'orchestre. Personne ne le conteste. Il a maîtrisé d'abord Donald Trump, s'est imposé face à Angela Merkel ou Boris Johnson. Oui c'est une réussite à ce stade. Il y a encore quelques jours, personne ne croyait vraiment à un tel résultat", explique le journaliste de France 2 Arnaud Boutet mardi 27 août.

Les municipales en vue

"Lorsqu'il menace de ne pas signer le Mercosur, il envoie un message aux écologistes et à la gauche. Nous sommes à sept mois des élections municipales et la République en marche va devoir tisser des alliances pour espérer conquérir des villes. Le chef de l'État a aussi abordé un autre dossier : les retraites. Il veut toucher clairement à la durée de cotisations plutôt qu'au sujet très sensible de l'âge de départ. Il y a cette volonté de calmer le jeu face aux partenaires sociaux qui seront reçus bientôt à Matignon et face à cette rentrée sociale qui s'annonce agitée", conclut Arnaud Boutet.

