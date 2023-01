Emploi : une entreprise décide de miser sur les travailleurs seniors

La réforme des retraites souhaite fixer à 64 ans l'âge de départ légal pour profiter d'une pension complète. Mais après 50 ans, il est plus compliqué de trouver du travail. À l'inverse, certains misent sur l'expérience de ces salariés plus âgés.

Dans une usine métallurgique, la valeur attend les années et les salariés le prouvent. Mohamed Naimi, ouvrier qualifié de 52 ans, a enchaîné les contrats en intérim avant d’être embauché en CDI il y a deux ans. "Je suis content de la société qui m’a embauché. À mon âge, c’est difficile de trouver du travail. Pour les sociétés, nous sommes tous des vieux. Pour la retraite, nous sommes trop jeunes", explique-t-il. Pour son responsable, les seniors sont "une valeur sûre", quant à la qualité de leur travail.



23 seniors embauchés en trois ans

À Tourcoing (Nord), l’association Entreprendre avec Pôle emploi mène un programme inédit de réinsertion des seniors. La PME Ciuch Industries va donc préférer, à compétences égales, prendre un salarié plus âgé qu’un jeune travailleur dans les bureaux comme dans les ateliers. En trois ans, elle a embauché 23 personnes de plus de 45 ans. "Ici, on vous fait confiance. On regarde le niveau que vous pouvez donner et on vous dit ‘vas-y’", soutient Sébastien Dal, assembleur. L’entreprise de ne regrette pas ce pari, assurant que les seniors "apportent beaucoup aux jeunes".