DIRECT. Réforme des retraites : regardez l'intervention d'Edouard Philippe sur France 2 après l'annonce du retrait provisoire de l'âge pivot

: On fait le point sur l'actualité à quelques minutes de l'intervention d'Edouard Philippe au JT de France 2.



Du mieux dans les prévisions de la SNCF et de la RATP pour demain. On culmine à 8 TGV sur 10 par exemple, et côté RATP, les RER A et B circuleront toute la journée.



Si vous n'avez pas bien saisi l'annonce d'Edouard Philippe sur le retrait provisoire de l'âge pivot, on vous explique tout ça ici. Une lecture utile avant de suivre son interview lors du 20 heures de France 2.



Énorme désillusion pour les Bleus, qui prennent la porte de l'Euro de handball au bout de deux matchs. La défaite contre la Norvège (26-28) a scellé le sort d'une équipe qui n'a pas brillé.



Trois clubs français verront les quarts de finale de la Coupe d'Europe. Clermont et Toulouse hier, et désormais le Racing, solide vainqueur du Munster 39-22 grâce à une fin de match canon.









: Il y a une autre explication. L’équipement en agents est plus important généralement sur un intercité qu’un tgv. Du fait de certains trajets, il faut prévoir 2 ou 3 équipages (conducteur et chef de bord), alors que pour TGV, 1 seul équipage suffit. C’est d’ailleurs pour cette raison que pour chaque grève, les trains de nuits sont les premiers supprimés

: Dans les commentaires, nous explique comment sont choisis les trains qui circulent en période de grève.

: "Il faut tenir bon. Les embrouilles de dernières minutes ne changent rien au fond ni même à la forme du projet gouvernemental. Ces gens surestiment leur pouvoir et sous-estiment l’exaspération populaire."



Sur son blog, le leader des Insoumis estime que les annonces d'Edouard Philippe sur le retrait provisoire de l'âge pivot n'auront pas un grand avenir. "Ces annonces vont aller tout droit à la poubelle bien encombrée où gisent déjà les trouvailles de dernière minute des précédents gouvernements 'droits dans leurs bottes'".

: A la CGT, le mot d'ordre était de dénoncer le pas de deux entre le gouvernement et la CFDT. Laurent Brun, de la CGT Cheminots, a dénoncé sur BFMTV "une opération de promotion mutuelle entre le gouvernement et la CFDT pour mettre en scène une pseudo-concession qui en réalité n'en est pas une". "Pour le gouvernement, on a l'impression qu'il y a un syndicat unique, alors qu'il y en a huit", a renchéri le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, sur la même chaîne.

: "Les marins de notre prestataire du Port de Saint-Nazaire ne peuvent pas accéder à leurs remorqueurs depuis vendredi, l’accès au quai étant bloqué par un piquet de grève", indique Total dans un communiqué. "En conséquence, la raffinerie de Donges ne peut pas être approvisionnée en pétrole brut. Cet événement a conduit à l’arrêt de l’unité de distillation au sein de la raffinerie ce dimanche."

: Total annonce l'arrêt de l'unité de distillation de sa raffinerie de Donges, en Loire-Atlantique, faute d'approvisionnement en pétrole brut.

: @Parisien : C'est juste, on peut aussi noter la position divisée d'un autre syndicat réformiste, l'Unsa, qui au niveau national s'est félicité du geste du Premier ministre, mais dont la branche RATP a appelé à la poursuite de la grève. Comme souvent, les choses sont souvent plus complexes que résumées en une phrase.

: La CFE-CGC, syndicat des cadres, continue d'appeler à la grève. Pourtant, on entend tous les médias assèner en boucle que les syndicats "réformistes" approuvent la nouvelle position du gouvernement. Alors qu'est-ce qu'un syndicat réformiste, dont la définition semble si partagée dans le paysage médiatique?

: 18 heures ! L'heure de faire le point sur l'actualité de ce dimanche soir.



Peur sur les Bleus. Les coéquipiers de Nikola Karabatic sont à une défaite de prendre la porte d'entrée de jeu à l'Euro 2020. Il faut impérativement gagner contre la Norvège, pays organisateur... et vice-champion du monde. Coup d'envoi imminent.