DIRECT. Réforme des retraites : premier revers du gouvernement à l'Assemblée avec le rejet de l'article 2 instaurant un index senior

: "Si la Nupes retire ses amendements inutiles, il est encore possible de mettre en échec le gouvernement sur l'article 7 et l'allongement de l'âge légal à 64 ans avant la fin de la semaine !"



Trois jours de suspense et de tensions s'annoncent désormais à l'Assemblée, où les débats s'arrêteront vendredi, avant un transfert du texte au Sénat. Plus de 14 200 amendements restent à examiner, et 18 articles du projet de loi, dont le fameux article 7.



: Dans sa critique, Olivier Dussopt omet de citer Les Républicains, qui ont pourtant, eux aussi, rejeté en bloc la création d'un "index séniors" (38 voix contre, 6 abstentions, 0 voix pour). Les députés LR ont jugé cet outil "inadapté aux réalités des PME" et inefficace pour "améliorer le taux d'emploi des seniors".