DIRECT. Réforme des retraites : "On ne va pas participer à ce genre d'illusion politique", déclare le député LFI Eric Coquerel à propos des consultations à Matignon

La Première ministre recevra à partir de lundi les groupes parlementaires et partis dans le but "d'apaiser le pays" et de "dialoguer avec tous les acteurs sur la méthode". Mais certains partis politiques, comme La France insoumise, les communistes et les écologistes, refusent de s'y rendre.

Le député LFI Eric Coquerel (à gauche) avec Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, sur la place de la Concorde, à Paris, le 16 mars 2023. (THOMAS SAMSON / AFP) Pierre GodonElise Lambert France Télévisions Ce qu'il faut savoir "On ne va pas participer à ce genre d'illusion politique." Le député La France insoumise (LFI) Eric Coquerel a confirmé, dimanche 2 avril sur franceinfo, que son parti refusait d'honorer l'invitation d'Elisabeth Borne à Matignon. "Toute la Nupes" a pris cette décision, assure le député LFI de Seine-Saint-Denis. Elisabeth Borne recevra à partir de lundi les groupes parlementaires et partis dans le but "d'apaiser le pays" et de "dialoguer avec tous les acteurs sur la méthode", après l'adoption de la réforme des retraites. Suivez notre direct. Des rencontres à Matignon prévues de lundi à mercredi. Selon les informations de franceinfo, le groupe des députés Liot a accepté le rendez-vous de la Première ministre. Elisabeth Borne recevra Bertrand Pancher lundi à 16h30, précise le groupe. La députée Rassemblement national Marine Le Pen sera reçue mardi à 17h30, annonce son entourage. Les Républicains seront quant à eux reçus mercredi soir, mais l'horaire n'est pas encore connu. L'intersyndicale reçue mercredi à Matignon. Un rendez-vous entre l'intersyndicale et Elisabeth Borne est prévu mercredi à Matignon, au sujet de la réforme des retraites. "Ça peut tourner court", estime l'ancien secrétaire général de Force ouvrière Jean-Claude Mailly, qui juge que la Première ministre souhaite avant tout "montrer qu'un dialogue s'est instauré ou réinstauré". "S'il n'y a pas de pause, ça veut dire qu'il y aura une insatisfaction du côté syndical et que ça va alimenter les manifestations du lendemain", analysait samedi sur franceinfo Jean-Claude Mailly. La justice suspend une interdiction de rassemblement nocturne à Paris. Le tribunal administratif de Paris a annulé, samedi, un arrêté du préfet de police interdisant des rassemblements, jugeant qu'il portait atteinte à la liberté de manifester, selon l'ordonnance du juge des référés consultée par l'AFP. L'arrêté du préfet de police Laurent Nuñez visé, publié vendredi, interdisait de manifester entre samedi à 17 heures et dimanche à 3 heures du matin dans plusieurs secteurs de Paris, proches de lieux de pouvoir ou ayant été ces dernières semaines le lieu d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre.