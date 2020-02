DIRECT. Réforme des retraites : manifestation à Paris, le texte arrive en commission à l'Assemblée nationale

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RETRAITES

: Avocats, médecins, infirmiers, kinés, pilotes de ligne... A l'appel du collectif SOS Retraites, de nombreuses professions battent le pavé, cet après-midi, à Paris, contre le système universel voulu par l'exécutif. Le cortège s'apprête à s'élancer de Bastille vers Opéra.

: Bonjour @jl. Argh, vous n'avez pas lu notre article sur la question ? Si ce chiffre de "42 régimes spéciaux" est régulièrement avancé, il est tout à fait inexact : il vaudrait mieux parler de "42 régimes de retraites", puisque ce chiffre fait référence à toutes les combinaisons possibles entre les différents régimes de base, complémentaires et additionnels.

: Malgré plusieurs demandes depuis plusieurs semaines, France info n a jamais publié la liste exhaustive des fameux 42 régimes spéciaux. Cette liste existe t elle vraiment ou est ce un mythe ?

: Alors que le débat débute aujourd'hui en commission à l'Assemblée nationale, de nombreux parlementaires ont reproché au gouvernement le manque de temps accordé à l'examen du projet de loi. Interrogée sur France 2, Sibeth N'Diaye botte en touche : "Les autres réformes des retraites ont elles aussi été sous le même format de procédure accélérée", assure-t-elle.

: Bonjour @Areuh, j'imagine que vous et @Bienvu! ne faites qu'un, donc ! Pour nos lecteurs néophytes, une loi organique est une loi qui prime les lois ordinaires : elle fixe les règles à l'organisation des pouvoirs publics. Elle doit être contrôlée par le Conseil constitutionnel. Dans le projet de loi retraites, la loi organique fait neuf pages et comporte cinq articles. On y retrouve l'encadrement financier de la réforme, l'extension du champ des lois de financement de la sécurité sociale aux régimes complémentaires obligatoires de retraite et l'intégration des parlementaires et magistrats dans ce système universel. Pour le reste, on fait le point ici. Bonne journée !

: La discussion des amendements fonctionne par classement : les amendements sont organisés du plus général au plus particulier, puisque l'adoption d'un amendement fait "tomber" tous les autres proposant des solutions concurrentes, indique le site de l'Assemblée nationale. Vous trouverez sur cette page toutes les modalités de dépôt et d'examen des amendements. Bonne journée !

: Bonjour @Anne. En effet, le nombre record d'amendements va considérablement alourdir la tache de la commission spéciale, censée examiner les 65 articles du projet de loi ordinaire et les cinq du projet de loi organique, avant leur arrivée dans l'Hémicycle le 17 février. C'est d'ailleurs une volonté affichée de l'opposition, notamment de La France insoumise qui, à elle seule, a déposé 19 000 amendements.

: 22 000 amendements ? Avec ce nombre jamais encore vu, cmment cela se t'il se derouler ? Est ce que la Loi oblige à que chaque amendement doit être discuté un par un? Éclairez - nous s'il vous plait, merci.

: L'examen article par article de la vaste réforme démarre cet après-midi en commission à l'Assemblée nationale. Quelque 22 000 amendements ont été déposés par l'opposition – un record sous cette législature.